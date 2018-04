Brasil também aumenta gastos Na América do Sul foram gastos no ano passado US$ 34 bilhões em armas - um aumento de 50% nos últimos dez anos. Para os analistas do Sipri, quem puxou a fila desse crescimento foram Brasil e Colômbia. De acordo com o instituto, o Brasil aumentou seus gastos porque "busca o status de potência regional". Na verdade, a maior parte se destina à atualização do equipamento militar. Hoje, o País tem o 12.º maior orçamento militar do planeta. Para o Sipri, na Colômbia o motivo do aumento foi o combate às Farc. Na Venezuela, o instituto diz que houve um "crescimento acelerado" dos gastos durante o governo de Hugo Chávez: aumento de 64%, o dobro do brasileiro, nos últimos dez anos.