Brasil tem baixa expectativa para reunião nos EUA

Apesar da importância atribuída pelo governo Dilma Rousseff às relações com os EUA, a presidente chegará a Washington no dia 9 de abril sem grandes expectativas para o encontro com o presidente Barack Obama. Nem mesmo em relação à possibilidade de liberação dos vistos para brasileiros - um dos temas que deverá estar na pauta brasileira - espera-se um resultado muito promissor da conversa entre os dois líderes.

Obama prometeu, em janeiro, facilitar a emissão de vistos, mas a avaliação do governo brasileiro é a de que não há nada de novo na disposição americana. No setor econômico, a presidente gostaria de tentar avançar na mudança do perfil de exportações brasileiras aos EUA. Mas a grande aposta de Dilma na viagem recai sobre o programa Ciência sem Fronteiras. A presidente deve visitar o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e quer arrancar dos americanos a promessa de receber alguns milhares de estudantes brasileiros de pós-graduação nos próximos anos, centrando nas áreas de biomédicas e engenharias.

Uma das esperanças americanas, a de ouvir algo positivo em relação a compra dos caças para as Forças Armadas em que a Boeing é uma das empresas candidatas, vai terminar em desapontamento. A presidente deve ouvir o pedido, sorrir e não responder, como fez em setembro, em Nova York, no encontro com o presidente francês, Nicolas Sarkozy.