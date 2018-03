Brasil tem duas praias em ranking das 10 melhores do mundo Uma remota praia da Sicília, na Itália, foi apontada nesta quinta-feira como a melhor do mundo, segundo uma pesquisa feita por viajantes, e o Brasil foi o único país a emplacar duas praias entre as 10 melhores. A praia dei Conigli (dos coelhos) venceu esse concurso anual baseado em milhões de resenhas e cotações dadas por turistas internacionais que usam o site TripAdvisor. Com águas turquesas e areias brancas, essa praia da ilha de Lampedusa, próxima à costa siciliana, foi descrita como uma reserva natural intocada, só acessível de barco, e como um dos poucos lugares do mar Mediterrâneo onde há desova de tartarugas marinhas. Nos últimos anos, a ilha de Lampedusa tem sido mais conhecida como local de desembarque de imigrantes tentando viajar clandestinamente do norte da África para a Itália. O segundo lugar na lista ficou com a baía de Grace, em Providenciales, no arquipélago caribenho de Turcos e Caicos. A praia de Whitehaven, no Estado australiano de Queensland, ficou em terceiro. No Brasil, foram citadas a baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), na quarta colocação, e a praia de Lopes Mendes, na ilha Grande (RJ), em sétimo. Uma surpresa na lista foi a inclusão, na décima colocação, da baía de Rhossili, em Sawnasea (País de Gales), substituindo praias do Havaí, do Caribe e de locais mais exóticos. Com cinco quilômetros de areia e delimitada por dunas, essa praia britânica é muito frequentada por surfistas, excursionistas e praticantes do paraglider. Uma representante do TripAdvisor disse que o prêmio se baseia na qualidade e quantidade dos comentários dos viajantes e nas notas dadas às praias por intermédio do site durante um período de doze meses. Eis a lista: 1. Praia dei Conigli, Sicília - Itália 2. Baía Grace , Providenciales - Turcos e Caicos 3. Praia de Whitehaven , Queensland - Austrália 4. Baía do Sancho, Fernando de Noronha - Brasil 5. Praia Flamenco, Culebra - Porto Rico 6. Praia de las Catedrales, Ribadeo - Espanha 7. Praia de Lopes Mendes, Ilha Grande - Brasil 8. Praia da baía de Horseshoe, Southampton Parish - Bermuda 9. Praia Eagle - Aruba 10. Baía de Rhossili Bay, Rhossili, Swansea - Gales, Reino Unido (Reportagem de Belinda Goldsmith)