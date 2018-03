Brasil tem "interesse" em plano europeu para o Iraque Em nota oficial divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro "reitera seu apoio a todos os esforços pacíficos, no quadro das Nações Unidas, com vistas ao pleno cumprimento pelo Iraque da Resolução 1.441 do Conselho de Segurança, em particular para garantir a eliminação de todas as armas de destruição de massa e outras armas proscritas". Segundo a nota, o governo tomou conhecimento com "grande interesse" da declaração comum feita pela Rússia, França e Alemanha para uma solução pacífica para o desarmamento do Iraque. O Brasil, conforme a nota, apóia os objetivos da declaração conjunta dos três países.