Brasil tende a não apoiar Síria em conselho da ONU

A questão foi discutida ainda no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não houve decisão. Houve apenas, apurou hoje a reportagem, "uma promessa de apoio futuro". Fontes no Itamaraty confirmaram que o governo está discutindo o assunto para "evitar uma saia-justa", e dentro de um novo parâmetro.

A decisão brasileira sobre a Síria ainda não foi tomada porque, disse hoje o ministro das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, "ainda há muito tempo para se analisar a situação".

O Itamaraty precisa consultar a presidente Dilma Rousseff e a ordem, afirmou o chanceler em audiência pública no Senado, é "liderar pelo exemplo" nas áreas de direitos humanos, questões de gênero, combate à pobreza e promoção da igualdade. A intenção é de ouvir também a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário.