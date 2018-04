Brasil tenta evitar veto a cidadãos na Europa O Itamaraty negocia com Grã-Bretanha, França, Portugal e Itália a criação de um mecanismo bilateral para evitar o veto à entrada de brasileiros nesses países e estimular a cooperação entre as autoridades de imigração. Iniciativa semelhante foi posta em prática no ano passado entre o Brasil e a Espanha, após a onda de deportações de brasileiros impedidos de desembarcar no Aeroporto de Barajas, em Madri. O mecanismo bilateral estabeleceu uma linha direta entre as autoridades dos aeroportos espanhóis e os consulados brasileiros para desimpedir a entrada de brasileiros. O mecanismo contribuiu para a redução substancial de casos de veto ao ingresso de brasileiros - de 428, em janeiro de 2008, para 124, no mês passado. Segundo o embaixador Oto Agripino Maia, subsecretário das Comunidades Brasileiras no Exterior do Itamaraty, o governo prepara ainda um folheto com informações básicas para brasileiros sobre as exigências dos principais países de destino turístico e de negócios para evitar a principal causa da proibição de ingresso: problemas de comunicação ou de falta de documentos. O material deverá ser distribuído pela Polícia Federal, agências de turismo e companhias aéreas.