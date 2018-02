Brasil transfere embaixada da Síria para o Líbano

BRASÍLIA - O governo brasileiro decidiu fechar o serviço diplomático da embaixada em Damasco, na Síria, e transferir as operações para Beirute, no Líbano, por conta da situação de insegurança no país.

De acordo com nota divulgada há pouco pelo Itamaraty, a embaixada não será totalmente fechada para que possam ser prestados serviços à comunidade brasileira na Síria.

Um funcionário sírio, Salim Joseph Sayegh, tomará conta dos serviços consulares. Os demais funcionários da embaixada já chegaram esta manhã em Beirute.

Até a noite de ontem o Itamaraty negava que a transferência estivesse em andamento, apesar de haver um plano para isso. A informação era de que estava sendo analisada a possibilidade de envio ou não de militares para reforçar a segurança da embaixada e se esperava os acontecimentos da madrugada e manhã desta sexta-feira, considerada crítica, para então decidir pela transferência.