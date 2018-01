Brasil vai ao Canadá na reunião da Alca, diz Lafer O Brasil participará da reunião da Cúpula das Américas que reunirá chefes de Estado em Quebec, no Canadá, no mês de abril, para discutir a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), garantiu o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer. "Seria desconsideração do Brasil em relação a todos os outros países que negociam a Área se não fôssemos por conta de problemas bilaterais", disse o chanceler. Segundo ele, o confronto entre Brasil e Canadá é estritamente de caráter bilateral, não podendo prejudicar o encontro previamente agendado. Ele citou inclusive o exemplo do presidente de Cuba, Fidel Castro, que participa das reuniões da ONU em Nova York, apesar do embargo americano à ilha que dura décadas. Lafer afirmou que os prazos do atual cronograma para negociação e criação da Alca são apropriados. De acordo com ele, não há condição de adiantar o cronograma, como defendem alguns países da região, sobretudo os Estados Unidos e a Argentina.