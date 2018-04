Brasil vai enviar US$ 2 milhões em remédios ao Haiti

O embarque de todo o material médico será feito amanhã, da base da Força Aérea Brasileira (FAB) no Rio de Janeiro. Dois epidemiologistas partirão de Brasília no mesmo dia. "O Brasil vai ajudar no que for possível para auxiliar na prevenção e no tratamento das pessoas", disse o representante brasileiro no comitê gestor Brasil-Haiti, Carlos Felipe D?Oliveira, que voltou ontem de Porto Príncipe, onde coordenou os cursos para agentes comunitários de saúde. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.