Brasil vai resgatar 200 brasileiros do Líbano em vôo da TAM O Itamaraty informou neste domingo que um avião da TAM irá resgatar parte dos brasileiros que estão no Líbano, em conflito com Israel, na próxima quarta-feira. O grupo de 200 pessoas, entre turistas e brasileiros que moram no país, deve chegar à cidade de Damasco, na Síria. O plano de resgate será detalhado pelo Ministério das Relações Exteriores nesta tarde durante conferência à imprensa. A estratégia, segundo o Ministério, inclui ainda outros vôos para retirar os brasileiros que até agora não conseguiram sair do país bombardeado pela guerra. Na última sexta-feira, o governo brasileiro precisou adiar o plano de resgate porque havia falta de segurança. O governo do Brasil negocia vôos com outras empresas aéreas do País para os resgates. O ministro das Relações Exteriores Celso Amorim está em Genebra para participar das negociações da Organização Mundial do Comércio, mas interrompeu o encontro com outros ministros para falar com o chanceler da Síria, com o gabinete do chanceler de Israel e com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro fez um relato da situação atual dos brasileiros ao presidente.