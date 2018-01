Brasileira é confirmada relatora da Conferência de Racismo Sob aplausos e sem concorrência, a psicóloga brasileira Edna Roland foi confirmada nesta sexta-feira, em reunião plenária, relatora da Conferência das Nações Unidas contra o Racismo. A decisão tomada na quinta-feira pela mesa diretora do encontro, não surpreendeu os representantes da delegação do Brasil. Coordenadora da organização não-governamental Fala, Negra!, de São Paulo, Edna atendeu aos requisitos "simbólicos" para ocupar o cargo impostos pelo comitê preparatório do evento. O secretário nacional dos Direitos Humanos, Gilberto Sabóia, presente à conferência, disse que a escolha de Edna deve-se ao fato de ela ser uma mulher negra e que atua em ONG de defesa dos direitos humanos. "Se escolhessem um diplomata, não teria nenhum significado", afirmou. O governo brasileiro teve a garantia da entrega do posto à psicóloga, no início do mês de agosto, durante reunião da ONU em Genebra, na Suíça. Maranhense, Edna faz doutorado na PUC de São Paulo, onde desenvolve pesquisa sobre a situação social da mulher. Há 20 anos a psicóloga atua no movimento de defesa da população negra. O trabalho desenvolvido pela Fala, Negra!, em São Paulo, já havia despertado o interesse de organismos internacionais na área dos direitos humanos. Edna é uma antiga colaboradora da ONU nas discussões sobre mulheres.