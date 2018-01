Brasileira é detida com 19 kg de cocaína na Síria Uma cidadã brasileira foi presa nos arredores do aeroporto internacional de Damasco com 19 kg de cocaína. Segundo autoridades locais, a droga é avaliada em cerca de US$ 4 milhões. Um sírio também foi preso na operação, realizada no último domingo. De acordo com o jornal oficial Tishrin, a cocaína estava escondida em uma maleta levada pela brasileira. O diário contou que a polícia, aparentemente em busca de possíveis cúmplices, deixou a brasileira sair do aeroporto com a bagagem. Do lado de fora, descobriram que um cidadão sírio a aguardava. Os dois, cuja identidade não foi fornecida pela polícia, foram presos. Procurada pela Associated Press, a Embaixada brasileira em Damasco recusou-se a comentar o caso. De acordo com as leis sírias, traficantes podem ser sentenciados à morte. No entanto, desde que a legislação foi aprovada em 1991, nenhuma pessoa sentenciada à pena capital foi executada.