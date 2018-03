Brasileira é impedida de deixar o Líbano

A brasileira Nariman Osman Chiah, impedida de deixar o Líbano com seu filho supostamente pelo Hezbollah, disse estar com a vida em risco no país. A denúncia foi feita em entrevista à rádio Eldorado. Casada desde 2001 com o libanês Ahmed Holeihel, ela está grávida de 4 meses e disse sofrer maus-tratos e ameaças do marido. Segundo informações divulgadas pela BBC Brasil (que cita "fontes das forças de segurança libanesas"), a ordem que impede a saída da brasileira do Líbano foi expedida pelo Hezbollah, responsável pela segurança do aeroporto. Na entrevista à Eldorado, Nariman negou que o marido tenha ligação com o Hezbollah, mas disse que ele pode ter pedido ajuda ao grupo xiita para impedi-la de partir.No dia 21, Nariman tentou embarcar para o Brasil com o filho de 6 anos, também brasileiro, mas disse que foi informada de que ambos estavam impedidos de deixar o país por decisão de um tribunal religioso de Baalbek. Segundo a BBC Brasil, as forças de segurança disseram ao consulado brasileiro que o documento foi emitido pelo Hezbollah. Nariman disse que está recebendo ajuda do cônsul brasileiro. Ele lhe providenciou abrigo e um advogado para cuidar de seu caso. Em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores afirmou ontem à noite que a solução para o caso está nas mãos desse advogado. O Itamaraty assinalou que o embarque de Nariman e seu filho para o Brasil esbarra no fato de seu casamento ter se dado conforme as regras islâmicas e na decisão do tribunal de Baalbek, que acatou o pedido do marido de proibir a saída da brasileira. Enquanto não há uma alternativa juridicamente aceita pelas autoridades do Líbano, Narinan continuará sob a proteção do consulado, que mantém sob sigilo o local onde está hospedada. O caso é tratado no Itamaraty como "muito delicado", por envolver riscos para as vidas de Nariman e seu filho. Ligações da reportagem para a Embaixada do Líbano em Brasília e o consulado em São Paulo não foram atendidas. A brasileira é natural de Paranaguá, no Paraná, e no início do ano chegou ao Líbano com o marido e o filho. Eles moravam em Baalbek (a 90 quilômetros de Beirute), um dos redutos do Hezbollah. Pelas leis do Líbano, a mãe pode viajar com o filho sem autorização do pai. Segundo ela, Holeihel a espancava constantemente e a ameaçava de morte. Nariman e o filho já trocaram de endereço três vezes desde então, buscando refúgio na casa de parentes ou em lugares providenciados por uma ONG. O passaporte do filho teria sido rasgado pelo pai, mas o consulado emitiu outro.