Brasileira é morta na fronteira do México com EUA Uma brasileira foi morta na cidade de Mexicalho, na fronteira do México com os Estados Unidos. De acordo com representantes do Itamaraty, a contabilista Magna de Souza Lemos, de 31 anos, estaria tentando entrar ilegalmente em território norte-americano na quarta-feira. Ela teria sido assassinada por uma quadrilha especializada em atacar imigrantes na região. A família da contabilista, que é da cidade de Orizona, em Goiás, está pedindo ajuda ao governo para trazer o corpo de Magna ao Brasil. O crime vai ser investigado.