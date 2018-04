Brasileira é premiada por filme sobre a resistência O filme Budrus, sobre a resistência pacífica palestina, aos poucos consegue chamar a atenção para esse movimento fora da Cisjordânia e de Israel. Durante o início da mobilização contra o muro, que incorporaria 40% das terras da vila, sequer a imprensa palestina de Ramallah enviava jornalistas para acompanhar o levante. Com o passar dos dias, chegou à TV de Israel e de outros países. Hoje, o filme, exibido em São Paulo e no Rio, está em Nova York, onde participa do Festival de Tribeca, com ingressos vendidos para todos os dias.