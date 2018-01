Brasileira é presa com 22 kg de maconha no Japão A brasileira Keila Kakoi, de 22 anos, foi presa hoje no Japão, acusada de tentar entrar naquele país com 22 quilos de maconha e pode ser condenada a até sete anos de prisão. A polícia está investigando uma possível conexão entre a brasileira e uma rede de traficantes japoneses, que poderia faturar até US$ 725 mil com a droga. Segundo oficiais do aeroporto de Narita, essa foi a maior quantidade de maconha já trazida - e confiscada - por uma pessoa para o Japão.