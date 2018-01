Brasileira é presa com cocaína no Chile Uma brasileira foi presa no aeroporto internacional da capital chilena transportando cinco quilos de cocaína líquida em frascos de xampu, informou a polícia. Ela teria recebido a droga no Peru e, do Chile, a substância seria levada para a Holanda. Detetives detectaram a cocaína em seis frascos de xampu, em duas maletas. Viviane Andrade, 21 anos, foi contactada por um chileno na cidade de São Paulo para servir de "mula" da droga.