Brasileira é presa no Chile com cocaína A brasileira Maria Pinto Marciano, de 47 anos, foi presa depois de tentar ingressar no Chile procedente do Peru, quando a polícia descobriu que ela levava uma bolsa com 4,5 quilos de cocaína. A prisão de Marciano ocorreu no posto fronteiriço de Chacalluta, próximo à cidade chilena de Arica, a cerca de 2.080 quilômetros de Santiago. A brasileira carregava oito pacotes da droga em uma maleta com um fundo falso. Além disso, portava US$ 400 dólares em notas e vários talões de cheques de bancos internacionais.