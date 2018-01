Brasileira ferida em Israel está hospitalizada O Ministério das Relações Exteriores informou que embaixada do Brasil em Telavive está dando todo o apoio à brasileira Deborah Brando Balaiz da Costa Farias, uma das vítimas do atentado terrorista ocorrido hoje em uma pizzaria daquela cidade. De acordo com telegrama enviado pela embaixada ao Itamaraty, Deborah está internada no hospital Haddash, em Jerusalém, e não se encontra em estado grave. Até o momento, o Itamaraty não obteve informação oficial a respeito do pai de Deborah, Jorge Balaiz, que a acompanhava. O Itamaraty espera receber amanhã pela manhã mais informações a respeito do estado de saúde de Deborah.