Brasileira ferida em Israel volta na quinta A funcionária pública municipal Deborah Brando Balzs, 44 anos, deve chegar na quinta-feira a São Paulo, sete dias após o atentado à bomba numa pizzaria de Jerusalém que deixou 15 mortos - além do terrorista palestino - e dezenas de feridos. Deborah e sua madrasta, Flora Rosenbaum Balazs, ficaram feridas no ataque. Jorge Balazs, pai de Deborah, que morava no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, morreu no ataque. Deborah, segundo afirmou hoje à Agência Estado seu filho mais velho, o estudante Bruno Faria, de 21 anos, deve ser internada no Hospital Israelita Albert Einstein, zona sul de São Paulo, para continuar se recuperando. A assessoria de imprensa do hospital não quis comentar a informação. De acordo com fontes israelenses, uma enfermeira do Einstein especializada em remoção aérea viajou para Israel na segunda-feira para facilitar o transporte da paciente. Deborah deve deixar o hospital Haddassah Ein Karem, de Jerusalém, amanhã à noite. Deborah passava a pé a poucos metros da pizzaria quando a bomba explodiu. Ela sofreu queimaduras pelo corpo e cortes provocados por estilhaços. Bruno conversou com ela por telefone no início da tarde de hoje. Disse que sua mãe estava "um pouco melhor". "Ela quer voltar logo para o Brasil", disse Bruno, um de seus três filhos. Flora fica ainda pelo menos mais duas semanas no mesmo hospital em que Deborah está, contou o rapaz, após conversar com ela por telefone.