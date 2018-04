Brasileira grávida de gêmeos é agredida na Suíça e perde bebês

Uma brasileira grávida de gêmeos foi agredida por um grupo de homens na noite da última segunda-feira em Zurique, na Suíça, e acabou perdendo os dois bebês que esperava, informou o Ministério das Relações Exteriores. Segundo a assessoria de imprensa do Itamaraty, Paula Oliveira, que estava grávida de quase três meses, foi agredida por supostos "neonazistas" ao sair de uma estação de trens em Zurique. No momento da agressão, segundo o Itamaraty, ela estaria falando ao telefone celular em português com a mãe, o que reforça a hipótese de que o crime tenha sido cometido por um grupo xenófobo. Paula também teria sido mutilada com um estilete. Os agressores ainda teriam usado o instrumento para fazer inscrições em seu corpo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a vítima seria advogada e estaria em situação legal na Suíça, sendo, inclusive, noiva de um suíço. Após a agressão, ela teria sido encaminhada a um hospital. O Itamaraty informou ainda que a vítima recebeu a visita de um funcionário do consulado brasileiro em Zurique. Ainda de acordo com o Itamaraty, a cônsul-geral do Brasil em Zurique, Vitória Clever, está em contato com as autoridades suíças para acompanhar as investigações sobre o caso. O pai da brasileira já teria desembarcado na Suíça para acompanhar sua recuperação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.