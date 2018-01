Brasileira morre em acidente na África A nutricionista Patrícia Zavaglia Coelho, que morava em Campinas, morreu nesta terça-feira em acidente de trânsito, quando passava a lua-de-mel na África do Sul. Ela era filha do ex-deputado federal Eduardo Coelho (PSDB) e ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puccamp). Coelho também foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Segundo a família, a transferência do corpo estava sendo tratada nesta quarta-feira pela embaixada do Brasil na África do Sul. O acidente com a brasileira aconteceu próximo a Georgetown. Segundo versão da polícia sul-africana, o marido da nutricionista, Nelson de Arruda N. G. Júnior, pode ter-se confundido com o trânsito local, que segue o padrão britânico da mão esquerda, e acabou batendo de frente em um ônibus. Nelson Júnior está fora de perigo, mas até esta terça continuava internado. Outras doze pessoas que estavam no ônibus também ficaram feridas. O casamento de Patrícia e Nelson Júnior ocorreu na última sexta-feira, em Campinas. Muito abalado, Coelho não quis falar com a imprensa. "A família está arrasada", disse uma prima de Patrícia, que se identificou como Heloísa. Segundo ela, até as 16 horas desta terça não havia informações sobre a data de chegada do corpo ao Brasil.