BRASILEIRA MUDA DE HOSPITAL E SE RECUPERA BEM

Assim como os outros dois brasileiros feridos na série de atentados – Gabriel Sepe e Diego Mauro –, Camila passa bem, de acordo com informações do Consulado-Geral do Brasil em Paris.

Sepe teve os ferimentos mais graves. Ele levou três tiros e um deles atingiu seu pulmão. O arquiteto de 29 anos, porém, foi operado logo depois do ataque e teve uma hemorragia estancada. Horas depois da cirurgia, ele já estava fora de perigo.

A família de Sepe, que vive na cidade paulista de São Carlos, chegou a Paris no fim de semana para acompanhá-lo na recuperação.

O Itamaraty, que logo depois dos atentados mobilizou seu pessoal diplomático para prestar assistência aos brasileiros que estavam em Paris, vem seguindo de perto o restabelecimento dos feridos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diego Mauro, o terceiro brasileiro que se machucou no atentado, sofreu apenas escoriações. Os três integravam um grupo de outros brasileiros que jantavam do lado de fora do Le Petit Cambodge.