Brasileiras detidas no Uruguai por tráfico de drogas Duas brasileiras foram detidas pela polícia uruguaia por tráfico de cocaína, informaram fontes oficiais. As brasileiras, ambas de 46 anos, foram identificadas por suas iniciais R.C.S. e E.A.D.N. Elas foram detidas na rodoviária de Montevidéu quando tentavam enviar uma encomenda de 2,2 quilos de cocaína. Depois de interceptar a carga das brasileiras, a Direção Geral de Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas deteve o sul-africano T.S.M., de 29 anos, que tentava sair de Livramento (RS) para entrar na cidade de Rivera, no Uruguai. Na sua bagagem foram encontrados 7,17 gramas de cocaína, escondida no interior das roupas. As brasileiras e o sul-africano são parte de uma quadrilha de traficantes baseada em São Paulo, que envia drogas à Europa e à Oceania, segundo a polícia uruguaia.