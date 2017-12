Brasileiras são hostilizadas em Boston Duas brasileiras foram agredidas em Boston, num aparente incidente de xenofobia envolvendo brasileiros depois que os Estados Unidos foram atacados por terroristas, na terça-feira passada. A agressão ocorreu no dia seguinte aos atentados. Cristiane Girão e sua amiga Flávia, estudantes da Boston University, caminhavam, quando um homem entre "20 e 30 anos" passou por elas numa bicicleta. Ele cuspiu no rosto das duas e fugiu, com "um riso sarcástico". "Foi aí que a gente entendeu que se tratava de preconceito, não era um maluco", disse Cristiane. As duas são morenas, mas não têm ascendência árabe. Elas conversavam em português no momento do incidente. A polícia não conseguiu localizar o agressor.