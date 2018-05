Brasileiro afastado disse ''verdades'', afirma Fidel O ex-presidente cubano Fidel Castro defendeu o brasileiro Ricardo Seitenfus, afastado do cargo de representante especial da Organização dos Estados Americanos (OEA) no Haiti, e afirmou que nas declarações há "verdades incontestáveis". Seitenfus foi destituído após uma entrevista na qual criticou a Missão de Estabilização da ONU para a Estabilização no Haiti (Minustah) e o papel do Brasil no país.