Brasileiro ajuda na libertação de dissidente birmanesa A libertação da dissidente Aung San Suu Kyi pelo governo militar de Mianmá (antiga Birmânia) contou com a colaboração de um brasileiro: Paulo Sérgio Pinheiro. No último domingo, a líder da oposição foi solta depois de 19 meses em prisão domiciliar, em um evento considerado como "histórico" por Pinheiro. Atual secretário nacional de Direitos Humanos no Brasil, Paulo Sérgio Pinheiro acumula também a função de relator especial da ONU para o Mianmá e, no início do ano, pediu oficialmente ao governo a libertação de membros da oposição. Hoje, o brasileiro divulgou nota de imprensa em Genebra classificando a libertação de Aung San Suu Kyi - filha do general Aung San, líder da luta pela independência assassinado em 1947 e laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 1991 - como um "passo importante em direção ao diálogo político". Pinheiro espera que a libertação da líder dissidente Aung San Suu Kyi possibilite que outros presos políticos também sejam soltos. Segundo a ONU, existem cerca de 1,7 mil presos políticos em Mianmá, e um relatório preparado por Pinheiro sugere que o governo conceda uma anistia a todos esses detentos. Os atuais prisioneiros políticos foram detidos a partir de 1990, quando a então Birmânia realizou eleições livres depois de três décadas de regime militar. A oposição, liderada pela Liga Nacional para a Democracia (LND), ficou com 392 das 485 cadeiras do Parlamento, mas os militares não aceitaram o resultado das eleições e promoveram um novo golpe, prendendo os membros do grupo opositor. Mianmá é alvo de um grande número de denúncias e é considerado um dos países que mais viola os direitos humanos. Um dos principais problemas é com relação ao trabalho escravo. A própria Organização Internacional do Trabalho (OIT) condenou Mianmá e autorizou a adoção de sanções contra o país.