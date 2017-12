Brasileiro assume culpa por morte nos EUA O brasileiro Josuel P. Galdino, de 25 anos, que matou um estudante etíope num acidente de automóvel em 28 de fevereiro, ao sul de Washington, declarou-se culpado perante o juiz Arthur B. Vieregg, do tribunal municipal de Fairfax, no Estado da Virginia, ontem. A decisão de Galdino de reconhecer sua responsabilidade pela morte de Fitsum Gebreegzibhe, de 27 anos, poupa-o do julgamento por júri popular. O juiz definirá sua sentença, que poderá ser de até 10 anos de reclusão. Galdino está preso, sem direito a fiança, desde o dia do acidente. Por volta das 4 horas, ele bateu sua perua Mitsubishi Montero Sport na traseira do Toyota Camry da vítima, que estava parado num dos acessos de uma rodovia. Em vez de parar para ver o que ocorrera, Galdino seguiu adiante, sem perceber - segundo alegou seu advogado, Daniel T. Lopez - que a vítima ficara presa debaixo de seu carro. Os promotores alegaram que Gebreegzibhe, que morava em Toronto e estava visitando a família, não morreu com o impacto, mas ao ser arrastado por vários quilômetros sob o carro de Galdino, que só comunicou o acidente à polícia quando chegou em casa. A pena do brasileiro provavelmente será influenciada pela determinação do juiz sobre se a vítima morreu ou não na hora do impacto. Acusação e defesa vão apresentar peritos para tentar provar as suas hipóteses.