Brasileiro chefiará Comissão de Direitos Humanos da ONU O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, anunciou, nesta segunda-feira, que o brasileiro Sérgio Vieira de Mello será o novo alto comissário para os Direitos Humanos da ONU e substituirá Mary Robinson, que por cinco anos ocupou o posto em Genebra. Nunca na história diplomática do Brasil o País havia ocupado uma posição de tanto destaque na ONU como agora com a indicação de Sérgio Vieira de Mello. A nomeação deve ser confirmada hoje pela Assembléia Geral da ONU, depois de mais de três meses de indefinições sobre quem seria escolhido para a função. Vieira de Mello jamais fez parte do quadro de diplomatas do Itamaraty e, desde 1969, trabalha na ONU, onde conseguiu um alto nível de credibilidade. O brasileiro é considerado o artífice do processo de transição que levou o Timor Leste à independência. Por dois anos em Dili como chefe da missão da ONU, Vieira de Mello foi quem comandou o país após a retirada da Indonésia. No início desse ano, o brasileiro se retirou do posto no Timor, mas antes garantiu a realização de eleições e a formação de um governo local. Antes, Vieira de Mello havia assumido interinamente a operação da ONU em Kosovo e chegou a ser o chefe do Escritório da ONU para a Coordenação de Ajuda Humanitária. O brasileiro também foi indicado para ocupar o posto de alto comissário da ONU para Refugiados, mas foi impedido diante da falta de contribuições financeiras do Itamaraty ao órgão da ONU. Negociação - Apesar da nomeação de um alto comissário ser de responsabilidade pessoal do secretário-geral da ONU, tudo indica que a indicação de Vieira de Mello teria sido cuidadosamente negociada com os principais países. Segundo a ONU, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (China, Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos) teriam o direito de vetar o nome do candidato caso não fosse de seu interesse que o indicado chegasse a ocupar um alto posto na organização. Exatamente para evitar o desgaste, os comentários nos corredores da ONU são de que o brasileiro teria sido o nome mais bem recebido por Washington entre os candidatos apresentados por Kofi Annan. As outras personalidade que estavam na disputa eram a ex-presidente das Filipinas, Corazón Aquino, e o ex-ministro das Relações Exteriores tailandês, Surin Pitsuwan. Em ambos os casos, os norte-americanos estariam dispostos a vetar suas indicações já que consideram que os asiáticos defendem valores referentes aos direitos humanos que não são compartilhados por Washington. Mas muitos diplomatas ressaltam que a nomeação de Vieira de Mello faria parte de um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil. Washington não iria se opor ao brasileiro e, em retribuição, o Itamaraty não interferiria na campanha conduzida pela Casa Branca para afastar o embaxiador brasileiro, José Maurício Bustani, do cargo de diretor da Opaq (organização para a Proibição de Armas Químicas). Há três meses, Bustani foi retirado do posto por defender posições que não agradavam os Estados Unidos em relação ao Iraque. Bustani não esconde sua frustração em relação à posição adotada pelo Brasil. "Tive que lutar em duas frentes: uma contra os Estados Unidos e outra contra o chanceler brasileiro", afirma o embaixador ao Estado. Funções - O que ninguém discute em Genebra é que Vieira de Mello assume uma grande responsabilidade: promover os direitos humanos, manter mais de 50 programas de cooperação em vários países e dar treinamento para polícias e exércitos. Tudo isso com um orçamento de apenas US$ 50 milhões. Mas os limite orçamentário não é o único obstáculo. A principal restrição é a própria influência dos Estados Unidos no trabalho do alto comissário. Durante a gestão de Robinson, ela foi impedida de ir à Israel para investigar possíveis violações aos direitos humanos e foi criticada pela Casa Branca em diversas oportunidades. Mary Robinson, que ocupou a presidência da Irlanda, não economizou críticas aos Estados Unidos quando Washington iniciou a campanha contra o terrorismo, violando, segundo ela, regras fundamentais dos direitos humanos. O resultado não poderia ser diferente: a Casa Branca mandou avisar que não iria apoiá-la para um segundo mandato. Resta saber, agora, qual será a posição que adotará Sérgio Vieira de Mello para defender os direitos humanos e, ao mesmo tempo, não desagradar a Casa Branca.