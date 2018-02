Brasileiro chefiará missão no Congo O general de divisão brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz terá de voltar da reserva para assumir uma missão espinhosa: comandar as forças das Nações Unidas na República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire). Apesar de o Brasil não ter tropas na região, a ONU requisitou o general para liderar 20 mil soldados de 20 países que tentam controlar a violência que assola o país africano.