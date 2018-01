Brasileiro chega para chefiar missão da ONU no Haiti Chegou hoje ao Haiti o general do Exército brasileiro Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que amanhã assume o comando da Força de Paz das Organizações da Unidas. É a primeira vez que o Brasil liderará uma missão desse tipo. Bem-humorado e ansioso pela chegada, o general afirmou que está otimista com a experiência dos militares brasileiros, mas fez um alerta: "Qualquer descuido pode ser fatal para reverter a boa receptividade que a população tem demonstrado a nosso favor." Amanhã haverá a troca do comando da Força Multilateral Provisória, a cargo de americanos, franceses, canadenses e chilenos, para a Missão de Estabilização da ONU para o Haiti (Minustah). O general Heleno já assume com uma preocupação: ainda não há uma definição dos exércitos que irão compor essa missão. Apenas Brasil, Chile, Argentina e Paraguai confirmaram presença.