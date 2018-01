Brasileiro condenado nos EUA por matar garota admite culpa parcial O brasileiro Saul dos Reis, de 25 anos, condenado por ter estrangulado uma garota de 13 anos que conhecera pela internet, admitiu nesta quinta-feira ser culpado da acusação de ter atravessado a fronteira do Estado para manter relações sexuais com a estudante. Saul dos Reis admitiu ter viajado de Nova York até Danbury (Connecticut) para encontrar-se com Christina Long. Também se disse culpado de ter feito uma viagem similar em 1998, para ter relações sexuais com uma moça de 15 anos, que também conheceu pela internet. As autoridades afirmam que Reis estrangulou Christina no dia 17 de maio do ano passado, quando os dois faziam sexo no carro dele, após ter apanhado a menina em um shopping center de Danbury. Reis foi condenado em março pelas acusações estaduais de assassinato e atentado sexual. Ele fez um apelo que lhe permitiu não admitir a culpa, mas que concedeu ao Estado evidências suficientes para condená-lo.