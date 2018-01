Brasileiro confessa ter participado de assassinato na Bolívia O governo da Bolívia informou, na noite desta segunda-feira, que o italiano Marco Marino Diodato, supostamente vinculado à máfia, e o brasileiro Ricardo Borda Mesquita são os responsáveis pela morte da promotora Mónica Von Borries. Mesquita, que foi preso no fim de semana, confessou ter participado do assassinato da promotora. Ele disse que é membro de uma organização criminosa encabeçada por Diodato. Von Borries morreu na sexta-feira, em Santa Cruz. O carro da promotora ? que atuou no processo que culminou na condenação de Diodato por tráfico de drogas, em 2000 - explodiu quando ela acionou o motor. Von Borries e outros funcionários da Justiça boliviana envolvidas no processo contra o italiano teriam recebido ameaças de morte. Depois da morte da promotora, eles tiveram a segurança reforçada. Diodato escapou de um hospital em 31 de janeiro, quando tratava de uma doença no coração detectada enquanto cumpria a pena. Mesquita também confessou ter participado da fuga do italiano do hospital. Segundo ele, Diodato está escondido em Santa Cruz. Mas a polícia boliviana já admite a hipótese de o italiano ter fugido para o Brasil.