Brasileiro desaparecido é encontrado em parque australiano A polícia australiana encontrou hoje o turista brasileiro Guilherme Nobre Andrade, de 24 anos, que havia desaparecido na última segunda-feira num parque ecológico na região do monte Bartle Frere, no Estado de Queensland. Segundo o Consulado Geral do Brasil, em Sydney, Guilherme está em boas condições físicas e mentais. A família dele, que mora em Belo Horizonte, já foi avisada.