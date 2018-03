Brasileiro deve ter morrido em acidente na Nova Zelândia

O acidente ocorreu perto da cidade de New Plymouth, na Ilha do Norte, na quarta-feira, quando uma expedição escolar com 13 pessoas escalava um promotório. O trio não foi mais visto, apesar de uma extensa busca.

A polícia disse que eles estão no mar há mais de 24 horas e o resgate se concentra agora na busca pelos corpos e não de sobreviventes. "É improvável que os encontremos com vida", disse o inspetor Frank Grant.

Os desaparecidos foram identificados como o brasileiro João Felipe Martins De Melo, de 17 anos, e os neo-zelandeses Zealanders Stephen Kahukaka-Gedye, de 17, e Bryce Jourdain, de 42 anos.

Jourdain, instrutor de escalada do grupo, jogou-se na água para tentar salvar os estudantes. Outro estudante, um alemão, também caiu na água, mas foi resgatado. As informações são da Dow Jones.