Brasileiro dirigirá retiro espiritual de João Paulo II O cardeal brasileiro Cláudio Hummes, arcebispo de São Paulo e considerado um dos concorrentes à sucessão de João Paulo II no trono de São Pedro, dirigirá este ano as meditações do retiro espiritual do papa e de altos prelados da Cúria romana no Vaticano. Os exercícios espirituais acontecem no encontro anual da Cúria na primeira semana da Quaresma e, desde há alguns anos, se realizam na capela Redemptoris Mater do Palácio Apostólico no Vaticano. O pregador que conduz as reflexões - em geral, um importante teólogo ou o titular de uma grande diocese - muda todos os anos. O próprio Karol Wojtyla, em 1977, quando ainda era arcebispo de Cracóvia, foi chamado pelo papa Paulo VI para guiar as meditações. Hummes é o segundo brasileiro encarregado de guiar o retiro espiritual do atual pontífice. Em 1980, dom Lucas Moreira Neves, então secretário da Confederação dos Bispos do Brasil, foi escolhido para esta função.