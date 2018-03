Brasileiro diz que tragédia vai atrasar estação espacial A explosão do ônibus espacial Columbia não deve paralisar o Programa da Estação Espacial Internacional, mas atrasar seu cronograma. Esta foi a avaliação do coordenador do Programa da Estação Espacial no Brasil, Petrônio Noronha de Souza. Segundo ele, haverá mudanças no cronograma do programa de cooperação Brasil?Estados Unidos, mas as pesquisas não serão paralisadas. ?O que vem sendo feito continuará. O que pode acontecer são alterações nos cronogramas.? Neste sábado à tarde, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o pesquisador disse que o acidente terá um impacto imediato no programa dos ônibus espaciais. ?Certamente as outras três naves ficarão em terra. Os vôos serão cancelados e os astronautas terão que dar continuidade aos treinamentos e participar, de maneira efetiva e decisiva, das investigações e pesquisas sobre as causas deste acidente.? Souza informou que a Nasa deve adiar o lançamento das próximas partes da Estação Espacial e formar grupos de peritos para investigar o que realmente provocou a explosão. ?À primeira vista parece que foi o superaquecimento da couraça de proteção térmica da nave. Mas ainda é muito cedo para arriscar sobre as causas. Vai depender de uma análise bem mais profunda.? De acordo com Souza, este acidente foi diferente do que aconteceu com a Chalenger. ?A explosão aconteceu na fase final, de retorno à Terra, a cerca de 60 quilômetros da Terra.? Para o pesquisador, acidentes como este são raros, mas previsíveis. ?Trabalha-se muito para que não ocorra. As chances são mínimas, mas pode acontecer?. O custo de cada nave, sem contar os prejuízos de ordem humana, ultrapassa US$ 2,5 bilhões. VEJA O ESPECIAL