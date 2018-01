Brasileiro é acusado de assassinar promotora boliviana O italiano Marco Marino Diodato, supostamente vinculado à máfia, e o brasileiro Ricardo Borda Mesquita são os responsáveis pela morte da promotora pública boliviana Mónica Von Borries, acusou o governo local no fim da noite de ontem. De acordo com o ministro de Interior da Bolívia, Alfonso Ferrufino, essa é a conclusão à qual chegou a polícia de seu país durante uma investigação de menos de três dias que contou com a colaboração do FBI (a polícia federal dos Estados Unidos). Durante entrevista coletiva concedida em Santa Cruz de la Sierra, no leste da Bolívia, Ferrufino garantiu que Mesquita, detido durante o fim de semana, confessou ter participado do planejamento e do assassinato da promotora. Segundo o ministro, o brasileiro afirmou ser membro de uma organização criminosa encabeçada por Diodato. Ferrufino disse que a polícia boliviana chegou ao brasileiro porque uma testemunha o reconheceu como uma pessoa que saía às pressas das proximidades do local do atentado. A mesma testemunha anotou a chapa do veículo no qual fugiram seus supostos cúmplices. Von Borries foi assassinada na última sexta-feira em Santa Cruz de la Sierra. O carro da promotora, que atuou no processo que culminou na condenação de Diodato por tráfico de drogas, em 2000, explodiu quando ela acionou o motor. Von Borries e outros funcionários da Justiça boliviana envolvidos no processo contra o italiano teriam recebido ameaças de morte. Depois da morte da promotora, eles tiveram a segurança reforçada. Diodato escapou de um hospital em 31 de janeiro, quando tratava de uma doença no coração detectada enquanto cumpria pena de dez anos de reclusão. Mesquita também teria confessado participação na fuga. Segundo ele, Diodato está escondido em Santa Cruz. Entretanto, a polícia boliviana já admite a hipótese de o italiano ter fugido para o Brasil. Apesar disso, "acreditamos que Diodato não tenha saído do país e esteja ao norte desta cidade", disse hoje o coronel Freddy Soruco. Ele comentou que as buscas concentram-se em uma área de florestas entre os departamentos (Estados) bolivianos de Santa Cruz e Beni.