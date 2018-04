Brasileiro é assassinado em ataque no México Um brasileiro foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira em Culiacán, no Estado mexicano de Sinaloa, segundo a agência de notícias AFP. Miguel Fabricio Ibarra Almeida, de 46 años, que morava a cidade, foi executado quando entrava em seu veículo. "As testemunhas dizem que os assassinos viajavam em outro veículo e dispararam com fuzis do tipo AK-47", disse um funcionário da procuradoria local.