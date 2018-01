Brasileiro é candidato a comandar ajuda da ONU no Iraque O Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, Sérgio Vieira de Mello, pode ser o indicado para coordenar a ajuda humanitária ao Iraque prevista por um projeto de resolução anglo-americano que será apresentado amanhã por Washington no Conselho de Segurança (CS), disseram fontes das Nações Unidas. A resolução também se refere a uma vigilância internacional sobre o petróleo iraquiano - uma brecha através da qual França e Rússia teriam acesso ao negócio e concordariam em aprovar a resolução -, em troca do fim imediato do embargo. Com esta resolução, os EUA prevêem a suspensão das sanções econômicas contra o Iraque vigentes desde que Bagdá invadiu o Kuwait em agosto de 1990. Fontes da ONU disseram que o cargo para o qual teria sido cogitado o nome de Vieira de Mello, um diplomata brasileiro com quase duas décadas de experiência na divisão de Assuntos Políticos da ONU, estaria baseado em Bagdá. A tarefa de coordenar a missão em nome da ONU, segundo o projeto a ser levado por Washington à ONU, daria ênfase ao trabalho humanitário, de reconstrução e de formação de um novo governo democrático no Iraque. O próprio secretário-geral, Kofi Annan, forneceu às autoridades americanas nas semanas anteriores à invasão do Iraque os detalhes do modelo de missão que a ONU levou ao Timor Leste em 2000, em preparação para a via democrática, ao final de um período colonial português seguido de 25 anos de submissão da ilha à Indonésia. No entanto, Moscou e Paris não teriam chegado até agora a um compromisso com Washington e Londres sobre o projeto de resolução que deverá ser apresentado nas próximas horas perante o Conselho de Segurança. O secretário de Estado Colin Powell se reuniu na quinta-feira em Nova York com Annan e vários embaixadores do CS, e em seguida disse à imprensa que o projeto de resolução proposto por Washington "contempla o futuro, porque reunirá a comunidade internacional com o objetivo de ajudar o povo iraquiano a viver uma vida melhor e propõe que, com este fim, as sanções devem ser abolidas". Veja o especial :