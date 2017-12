Brasileiro é condenado à morte na Indonésia O instrutor de vôo livre Marco Archer Cardoso Moreira, de 42 anos, foi condenado à morte esta manhã por um tribunal da Indonésia por tentar entrar com 13,4 quilos de cocaína escondidos numa asa-delta, crime considerado hediondo naquele país. Os juízes disseram que Marco escondeu as drogas na armação de sua asa-delta, que foi examinada no principal aeroporto internacional da cidade satélite de Tangerang, em 2 de agosto do ano passado. Moreira, descrito pela mídia local como especialista em asa-delta, conseguiu escapar, mas polícia o capturou na ilha de Moyo. O instrutor carioca deverá ser executado por fuzilamento.