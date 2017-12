Brasileiro é detido com cocaína na Síria Funcionários da alfândega do aeroporto internacional de Damasco detiveram um brasileiro que transportava 6,4kg de cocaína escondidos em sua bagagem, informa o jornal Al-Thawra. O diário diz que o homem, que chegou a Damasco em vôo procedente de Amsterdã, foi detido no sábado. O jornal, ligado ao governo sírio, diz apenas que o homem é brasileiro e não revelou sua identidade nem sua idade. A cocaína estava dividida em seis bolsas e num compartimento secreto de uma mala. A droga foi avaliada em mais de R$ 1,7 milhão, segundo o jornal.