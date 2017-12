Brasileiro é detido no Uruguai por tráfico de drogas Um cidadão brasileiro e outro sul-africano foram detidos no Uruguai quando tentavam enviar drogas para países da Europa e da Oceania, confirmaram neste sábado fontes policiais em Montevidéu. O brasileiro, de 23 anos, identificado apenas pelas iniciais A.L. por não possuir antecedentes criminais, foi detido na sexta-feira por funcionários da Brigada Antinarcóticos quando se preparava para embarcar em um vôo com destino a Madri com 4 quilos de cocaína em sua bagagem. Em outra operação a Polícia capturou um sul-africano de iniciais M.M., de 34 anos, que vivia em Montevidéu e despachava pelo Correio pacotes de cocaína para países da Europa e da Oceania. M.M. foi detido pelas autoridades quando tentava despachar 200 gramas de cocaína em uma empresa dedicada ao serviço de correio internacional. Os dois foram detidos e acusados de tráfico de entorpecentes.