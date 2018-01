Brasileiro é eleito deputado na Flórida Marcelo Bruzzi Caruso, de 29 anos, filho da atriz Íris Bruzzi e do ator Nelson Caruso (já falecido), tomou posse nesta quarta-feira, em Tallahassee, capital da Flórida, como o primeiro brasileiro a ser eleito deputado nos Estados Unidos. Na eleição estadual realizada nesta terça-feira, ele teve como rivais na disputa duas candidatas americanas e venceu com 43% dos votos. Apoiado pelo Partido Republicano, Caruso concorreu como independente pela cidade de Oldsmar, que fica próxima de Tampa. Ex-piloto da companhia aérea American Eagle, Caruso é dono de uma oficina mecânica e empresário do ramo imobiliário, comprando casas que reforma para vender. Considerado um cidadão bastante ativo na sua comunidade, ele teve como padrinho político o prefeito de Oldsmar, Jerry Beverland, que já foi deputado estadual por quatro legislaturas. O novo deputado diz que fez campanha com ?jeitinho brasileiro?: ?Fui para as ruas empunhando cartazes com meu nome e falando com todo mundo pessoalmente?, conta. ?Sou o primeiro representante das chamadas minorias ? negros, asiáticos ou hispânicos ou brasileiros ? eleito nessa região.? ?A primeira coisa que ele me disse foi que acabou a história de ser filho de Íris Bruzzi, que Íris Bruzzi agora é a mãe do deputado?, disse a atriz nesta quarta-feira à tarde. Ela mora em Nova York, onde administra um serviço de aluguel de apartamentos para turistas brasileiros. Comemorando a vitória do filho, Íris acrescentou: ?Quero que ele seja como Carmem Miranda foi para o nome do Brasil nos Estados Unidos, e, apesar de não poder candidatar-se a presidente, por ser naturalizado, ele pode um dia chegar a ser senador.?