Brasileiro e mexicano dividem prêmio em Sundance O filme brasileiro "Amores Possíveis" e o mexicano "Sem Deixar Pistas" compartiram na noite deste sábado, no Festival Internacional de Cinema Independente de Sundance, o prêmio de melhor produção latino-americana. "Amores Possíveis" é uma comédia divertida e sensual, dirigida por Sandra Werneck. A fita conta com as atuações de Murilo Benício e Carolina Ferraz. "Sem Deixar Pistas", da diretora Maria Novao, é protagonizado por Aitana Sánchez Gijón, Tiara Scanda e Jesús Ochoa. O filme conta a história de uma mulher que é traficante de objetos de arte pré-colombiano e que se une em uma empreitada ilícita a uma mãe solteira. Além disso, o documentário brasileiro "Zé do Caixão, O Estranho Mundo de José Mojica Marins", dirigido por André Barcinski e Ivan Finotti, recebeu um prêmio especial do júri. "Zé do Caixão...", trata do famoso diretor de filmes de terror, inclui passagens de alguns de seus filmes e entrevistas com Barcinski.