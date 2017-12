Brasileiro é morto por supostos sem-terra no Paraguai Um grupo de supostos membros do movimento dos sem-terra paraguaio matou a tiros o sojicultor brasileiro Celso Lanzarin, de 42 anos, e um de seus seguranças. Um tratorista conseguiu escapar sem ferimentos, segundo o jornal ABC Color, de Assunção. O assassinato ocorreu ontem pela manhã no município de Ycuá Porã, no departamento (Estado) de Alto Paraná, no momento em que as vítimas tentavam abrir uma estrada na fazenda, que há poucos dias sofrera tentativa de invasão. De acordo com o diário paraguaio, as autoridades encontraram a poucos metros do crime papéis pertencentes ao até então desconhecido grupo A Maravilhosa Associação de Produtores do Paraguai (Lamapa). O produtor brasileiro havia comprado a fazenda, com cerca de 400 hectares, há poucas semanas. A propriedade está localizada a 27 quilômetros do posto policial mais próximo, em Itakyry, a cerca de 130 quilômetros da capital e próximo à fronteira com o Brasil. Celso Lanzarin, de 42 anos, foi morto com um tiro a queima-roupa, enquanto que o segurança Albersio González, de 51, recebeu vários disparos a poucos metros do local. O tratorista Antonio de Oliveira abandonou sua máquina ao notar a presença de homens armados e conseguiu fugir. Segundo ele, que é a única testemunha do caso, os atacantes seriam entre 5 e 10 pessoas desconhecidas. Os assassinos estavam armados com escopetas e revólveres.