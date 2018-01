Brasileiro é ordenado bispo católico nos EUA O novo bispo auxiliar da arquidiocese de Newark, no Estado americano de New Jersey, é o primeiro prelado americano nascido no Brasil, informam autoridades eclesiásticas. Monsenhor Edgar da Cunha é também o primeiro membro de sua congregação, a Sociedade para as Vocações Divinas, a chegar ao episcopado. Ele foi ordenado em uma cerimônia na Basílica do Sagrado Coração, presidida pelo arcebispo John J. Myers. Cunha chegou aos Estados Unidos em 1978 e foi ordenado sacerdote em Newark em 1982. O papa João Paulo II o elevou a bispo em junho. A arquidiocese tem agora quatro bispos auxiliares. Nascido na Bahia há 50 anos, Cunha fala português, espanhol e italiano, além do inglês. Newark tem uma grande comunidade portuguesa e brasileira.