Brasileiro entrega bandeira do MST a Arafat Um brasileiro ficou conhecido internacionalmente neste domingo ao entregar uma bandeira do Movimento dos Sem-Terra ao líder palestino Yasser Arafat. Mario Lill, de 36 anos, é dirigente estadual do MST no Rio Grande do Sul. Lill entrou no escritório de Arafat, cercado pelos tanques israelenses, junto com outros ativistas. O brasileiro representa o MST em um encontro de agricultores organizado pela ONG Via Campesina. O ativista francês Jose Bové, faz parte da comitiva que visitou Arafat. Leia Mais