Brasileiro entregador de pizza é morto nos EUA O brasileiro Sidney Alves de Souza Neto, de 22 anos, foi assassinado segunda-feira com um tiro na cabeça em Atlanta, nos Estados Unidos. O crime ocorreu quando ele entregava uma pizza em Ellenwood, um bairro negro na periferia. O autor do disparo foi o cliente que pediu a pizza, o estudante Eric Johnson, de 18 anos. Ele está preso e confessou o crime à polícia do Estado da Geórgia. Sidney, que é natural de Goiânia, trabalhava há três meses na rede Pizza Hut de Atlanta e estava há sete meses nos Estados Unidos. Segundo amigos, Sidney planejava economizar e voltar para Goiânia no fim do ano. Na segunda-feira à tarde, logo depois do almoço, ele saiu para fazer a primeira entrega do dia, na casa de Eric Johnson. Assim que entregou a pizza ao rapaz, Sidney foi baleado à queima-roupa na cabeça e morreu na hora. O assassino ainda roubou US$ 15 que estavam no bolso do brasileiro. Johnson contou à polícia que estava sob efeito de drogas no momento do crime. Ele contou ter levado o corpo a um terreno baldio perto de sua casa. Lá, abriu uma cova e enterrou o brasileiro. A descoberta do crime poderia ter levado meses se o assassino não tivesse telefonado para um amigo e contado. O amigo o denunciou à polícia. Johnson confirmou a história à polícia e o corpo do brasileiro foi desenterrado na terça-feira. A história, por envolver um estudante negro do ensino médio, ganhou grande repercussão nos Estados Unidos, merecendo ampla cobertura na TV e em jornais. A família de Sidney agora tenta trazer o corpo dele para o Brasil. Sem dinheiro para o traslado, reivindica que os custos sejam assumidos pelo Estado, como aconteceu no caso da contabilista Magna de Souza Lemos, de 31 anos. Ela morreu na semana passada quando tentava atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Depois de ser seqüestrada e torturada por uma quadrilha, seu corpo foi encontrado na periferia de Mexicali. O governo goiano pagou US$ 5 mil para trazer o corpo de Magna e enterrá-lo em Goiás.