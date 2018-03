Brasileiro especialista em direitos humanos retornará a Mianmar Mianmar concordou com a visita do brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, especialista em direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), ao país, informou nesta segunda-feira a porta-voz da entidade, Michele Montas. Pinheiro, um professor de Direito que mora em Genebra e é subordinado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, visitou Mianmar seis vezes após ter sido escalado para checar o desempenho humanitário no país em 2000. Contudo, ele não obteve permissão para voltar após novembro de 2003, apesar de diversos pedidos. Em uma carta ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na sexta-feira, o ministro de Relações Exteriores de Mianmar, Nyan Win, sugeriu que a visita do enviado especial acontecesse antes da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, agendada para 17 de novembro, informou Montas em uma coletiva de imprensa. O brasileiro saudou a decisão. "Estou muito contente. É uma notícia positiva", disse à Reuters. "Este é um sinal importante de que o governo quer entrar novamente em diálogos construtivos com a ONU e com o Conselho de Direitos Humanos", afirmou Pinheiro por telefone de Rhode Island, Estados Unidos, onde está participando de um evento acadêmico na Universidade Brown. A junta militar de Mianmar tem sofrido forte pressão para que faça concessões às exigências de outros países sobre direitos humanos desde que reprimiu violentamente protestos pedindo por democracia liderados por monges budistas no mês passado. (Por Patrick Worsnip)